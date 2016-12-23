من جديد وبالصورة...مكتب الخيام يستدعي ناشطا بشبيبة ''البيجيدي'' على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا ﻿

كشف الناشط عبد الإله الحمدوشي المنتمي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة تاوريرت، عبر تدوينة على جداره الفايسبوكي عن إستدعائه عشية اليوم الجمعة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا المعروف

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كشف الناشط عبد الإله الحمدوشي المنتمي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة تاوريرت، عبر تدوينة على جداره الفايسبوكي عن إستدعائه عشية اليوم الجمعة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا المعروف إختصارا ''بالبسيج''.

وحسب مقربين من الناشط الإعلامي بالكتائب الإلكترونية للبيجدي، أنه توصل عشية اليوم بقرار إستدعائه من طرف رجال الخيام للحضور لمقرهم الكائن بمدينة سلا، يوم واحد فقط على إعتقال الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي بمدينة إبن جرير.

وقالت ذات المصادر، أن السبب وراء إستدعائه سيكون بسبب تدويناته حول مقتل السفير الروسي بتركيا، حيث أن الإستدعاء الذي توصل به الحمدوشي لم يشر إلى السبب، بل فقط تحث موضوع ''لأمر يهمه''.

من جهة ثانية، لم تستبعد ذات المصادر، أن يكون إستدعاء الحمدوشي هو بسبب البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية لمعرفة النشطاء الذين كانوا وراء الصفحة المثيرة للجدل على الفايسبوك والمسماة ''فرسان العدالة والتنمية'' قبل أن تتحول أياما فقط إلى ''فرسان الإصلاح''.





