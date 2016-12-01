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بن كيران يكشف كواليس التحقيق معه بمجلس المستشارين حول مالية صندوق التقاعد

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 20:07 بن كيران يكشف كواليس التحقيق معه بمجلس المستشارين حول مالية صندوق التقاعد | بوليتيك
بن كيران يكشف كواليس التحقيق معه بمجلس المستشارين حول مالية صندوق التقاعد
نفت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن خبر تهديد عبد الإله بن كيران باستعمال القوة لإحضاره لمجلس المستشارين للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس

شوف تيفي : و،م،ع

نفت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن خبر تهديد عبد الإله بن كيران باستعمال القوة لإحضاره لمجلس المستشارين للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد.

وذكر البلاغ أن اليومية التي نشرت الخبر في صدر صفحتها الأولى وفي الصفحة الثالثة لعددها 1260، المؤرخ بالجمعة 23 يناير 2016، مقالا تحت عنوان ''بنكيران يقضي ثلاث ساعات من التحقيق أمام لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بعد تهديده باستعمال القوة العمومية لإحضاره في قضية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد''.

وأوضح البلاغ أن ''مصالح رئيس الحكومة، إذ تتأسف على إخلال الجريدة بأخلاقيات المهنة بعدم توخي الأمانة والصدق والموضوعية في نقل الخبر''، فإنها تذكر بأنه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تنص على أنه يمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق ''الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة ''، قامت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد بدعوة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، وذلك من أجل ''تقديم عرض حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد''، محددة يوم الأربعاء على الساعة العاشرة كموعد لعقد الجلسة.

والتزاما من رئيس الحكومة بالدستور والتشريعات الجاري بها العمل، يضيف البلاغ، وفي إطار التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وبغية المساهمة الفاعلة لتقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، استجاب لدعوة اللجنة وحضر إلى مجلس المستشارين في اليوم والساعة المحددين.

وقد عبر رئيس الحكومة، وفق البلاغ، عن سروره بالحضور أمام اللجنة، وثمن مبادرة المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد، داعيا المجلس إلى الاستمرار على هذا المنوال وتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق في مواضع أخرى لا تقل أهمية كالتعليم مثلا.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أدلى، في إطار جوابه على أسئلة اللجنة، بما توفر له من معطيات في الموضوع، في حين ثمن جميع أعضاء اللجنة الحاضرون، يقول البلاغ، استجابة رئيس الحكومة لدعوة اللجنة وتفاعله الإيجابي مع عملها.

يشار إلى أنه سبق للجنة أن استمعت لمجموعة من المسؤولين في الموضوع، من بينهم أعضاء في الحكومة.

 

 

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