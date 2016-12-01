عاجل..شوفو شنو لقاو داخل منزل في أكادير..تفاصيل مؤلمة وصادمة ﻿

اهتز حي الوفاء بمدينة أكادير، قبل نصف ساعة، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على شخص جثة هامدة داخل منزل أسرته.

''شوف تيفي''

اهتز حي الوفاء بمدينة أكادير، قبل نصف ساعة، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على شخص جثة هامدة داخل منزل أسرته.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالك البالغ قيد حياته 58 سنة، والذي كان يعمل كسائق داخل شركة للنقل العمومي، عثر عليه أفراد عائلته مشنوقا داخل المنزل بواسطة حبل.

وأضافت المصدر ذاته بأن أسباب قيام هذا الشخص بالانتحار تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة، موضحا بأن الهالك كان يعاني في الآونة الأخيرة من أزمة نفسية حادة.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني لمدينة أكادير.