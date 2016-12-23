بالصورة..بعد اعتزاله وغيابه الطويل عبد الهادي بلخياط في صورة مثيرة ﻿

تداول ظهر اليوم الجمعة رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة للفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط وهو يتناول وجبة الغداء في أحد محلات السمك الشعبية .

شوف تيفي:ماريا جعدود

تداول ظهر اليوم الجمعة رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة للفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط وهو يتناول وجبة الغداء في أحد محلات السمك الشعبية .

و فور تداول الصورة، تفاعل معها جمهور الفنان المعتزل بتعاليق الاعجاب،معبرين عن حبهم لفنان مغربي أعطى الشيء الكثير للساحة الفنية المغربية.