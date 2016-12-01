هام للكازاويين..زيادة في أسعار تذاكر الترامواي ابتداء من سنة 2017..وها شحال ﻿

من المنتظر أن تعرف تذاكر الترمواي، ابتداء من يوم الاثنين 1 يناير 2017، زيادة بـ درهم واحد،وهذا يعني بأن سعر الرحلة سيصل بالنسبة للدين لا يتوفرون على تذكرة ورقية مسبقا إلى 8 دراهم بدل 7دراهم، بينما

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تعرف تذاكر الترمواي، ابتداء من يوم الاثنين 1 يناير 2017، زيادة بـ درهم واحد،وهذا يعني بأن سعر الرحلة سيصل بالنسبة للدين لا يتوفرون على تذكرة ورقية مسبقا إلى 8 دراهم بدل 7دراهم، بينما سيبقى سعر تعبئة التذكرة الإلكترونية كما هو حاليا 6 دراهم.

وحسب مصادر إعلامية فإن السبب في الرفع من تكلفة التذكرة، سيتم لتشجيع الزبناء على استخدام البطاقة الخاصة بالشحن والتي تصلح للاستهلاك لمدة 5 سنوات، وأيضا من أجل الحد من العجز الذي يعرفه الخط الأول للترامواي والذي تصل قيمته لحوالي 80 مليون درهم سنويا.