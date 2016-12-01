عاجل: تسريب فيديو فاضح لفتاة قاصر تمارس الجنس جماعيا مع مجموعة من الشباب ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جنسي فاضح و صادم ،ظهرت من خلاله فتاة قاصر و هي تمارس الجنس مع مجموعة من الأصدقاء.

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جنسي فاضح و صادم ،ظهرت من خلاله فتاة قاصر و هي تمارس الجنس مع مجموعة من الأصدقاء.

الفيديو الذي تم تداوله اليوم الجمعة على نطاق واسع بتطبيق الواتساب، و أثار ضجة كبيرة، يتضمن مشاهد إباحية ، و يُبين الفتاة مجردة من ملابسها و يتناوب على ممارسة الجنس معها بعض الشباب ممن تعرفهم حسب ما جاء في الفيديو .

فيديو الجنس الجماعي، خلق ضجة في صفوف المغاربة الذين طالبوا بحذف و توقيف من كان وراء تسريبه، خاصة أن الفتاة تبدو أنها قاصر.





