عاجل: تسريب فيديو فاضح لفتاة قاصر تمارس الجنس جماعيا مع مجموعة من الشباب ﻿

شوف تيفي:
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جنسي فاضح و صادم ،ظهرت من خلاله فتاة قاصر و هي تمارس الجنس مع مجموعة من الأصدقاء.
الفيديو الذي تم تداوله اليوم الجمعة على نطاق واسع بتطبيق الواتساب، و أثار ضجة كبيرة، يتضمن مشاهد إباحية ، و يُبين الفتاة مجردة من ملابسها و يتناوب على ممارسة الجنس معها بعض الشباب ممن تعرفهم حسب ما جاء في الفيديو .
فيديو الجنس الجماعي، خلق ضجة في صفوف المغاربة الذين طالبوا بحذف و توقيف من كان وراء تسريبه، خاصة أن الفتاة تبدو أنها قاصر.
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