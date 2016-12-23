من جديد..دورة المجلس البلدي للصخيرات تتحول إلى حلبة للمصارعة ﻿

عرفت قاعة بلدية الصخيرات اليوم الجمعة صراعات وتلاسنات قوية مع بداية فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي التي دعت إليها الأغلبية المسيرة لتدارس نقطتين أساسيتين وهما الإنارة العمومية والبنية

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عرفت قاعة بلدية الصخيرات اليوم الجمعة صراعات وتلاسنات قوية مع بداية فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي التي دعت إليها الأغلبية المسيرة لتدارس نقطتين أساسيتين وهما الإنارة العمومية والبنية التحتية بالمدينة.

وتطورت الأوضاع من جديد ، بين الحاضرين لدورة المجلس، إلى سيل من الإتهامات والتلاسنات ثارة بين الأعضاء والرئيس وثارة أخرى مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني التي حضرت الدورة واشتبكت بالأيدي مع أعضاء بالمجلس المسير.

ودفعت الأحداث، بعض أعضاء المعارضة إلى التعبير عن غضبهم الشديد للأوضاع المزرية التي تتخبط فيها المدينة منذ تولي حزب العدالة والتنمية أمور البلدية، خصوصا فيما يتعلق بالإنارة العمومية، حيث أن الساكنة ما تزال تعيش في ظلام دامس ببعض المناطق ويصعب عليها التنقل ليلا، بالإضافة الى مشكل البنية التحتية، المنعدمة أصلا، والتي تأثرت بعد سقوط الأمطار وتسببها في تشريد العديد من الأسر.

هذا، وإستاء مستشارو الأغلبية والمعارضة ومعهم فعاليات المجتمع المدني من التعاطي السلبي للرئيس مع مشاريع المجلس السابق، وسوء تدبير ميزانية البلدية، التي إعتمدت على الحفلات والتبوريدة، على الرغم من الوضعية الكارثية التي تعيشها المدينة.

وفي نفس السياق احتج المجلس الجمعوي بالصخيرات، وهو تكثل جمعوي يضم 30 جمعية محلية، على المجلس البلدي للصخيرات في بيان شديد اللهجة، يطالب خلاله وزير الداخلية بالتدخل لوقف ما وصفه بـ '' المهزلة '' في إشارة إلى الطريقة الفوضوية التي يتم بها إدارة دورات المجلس، ومطالبته بالتحقيق مع رئيس المجلس البلدي فيما يخص الوضع الكارثي الذي تعيشه الصخيرات المسيرة من قبل حزب العدالة والتنمية.





