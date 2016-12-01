 خطير..بعد التسمم الجماعي لـ20 تلميذ ..11 حالة تسمم جديدة بنفس الداخلية بإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا أحداث اكديم ازيك تعرب عن استيائها للمغالطات التي تضمنها بيان ما سمي بإئتلاف المحامين الدوليين | بوليتيك

هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا أحداث اكديم ازيك تعرب عن استيائها للمغالطات التي تضمنها بيان ما سمي

إمام مسجد يقوم بتصرف غريب وها أشنو دار، والقضية وصلات عند المندوب | مجتمع

إمام مسجد يقوم بتصرف غريب وها أشنو دار، والقضية وصلات عند المندوب

عاجل و بالصورة: هذا هو الفندق الذي عُثر داخله على فنان مغربي ميتا بموريتانيا | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة: هذا هو الفندق الذي عُثر داخله على فنان مغربي ميتا بموريتانيا

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء

عاجل: تفاصيل الرسالة العاجلة التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران مع مستشاريه حول تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل: تفاصيل الرسالة العاجلة التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران مع مستشاريه حول تشكيل الحكومة

عاجل ..الملك يبعث مستشاريه لبنكيران لتشكيل الحكومة في آقرب الآجال | بوليتيك

عاجل ..الملك يبعث مستشاريه لبنكيران لتشكيل الحكومة في آقرب الآجال

يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش | مجتمع

يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش

خطير..عصابة مدججة بالسلاح الأبيض تهاجم عمارة سكنية بتارودانت | حوادث و حقوق

خطير..عصابة مدججة بالسلاح الأبيض تهاجم عمارة سكنية بتارودانت

طاليس ورباعتو.. فكاهة حامضة فاقدة لحس الإضحاك ترتكز على ثقافة الطواليطات وغريندايزر والرزة المزدوجة.. | ثقافة و فنون

''طاليس ورباعتو''.. فكاهة حامضة فاقدة لحس الإضحاك ترتكز على ''ثقافة الطواليطات وغريندايزر والرزة

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

خطير..بعد التسمم الجماعي لـ20 تلميذ ..11 حالة تسمم جديدة بنفس الداخلية بإنزكان

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 18:20 خطير..بعد التسمم الجماعي لـ20 تلميذ ..11 حالة تسمم جديدة بنفس الداخلية بإنزكان | حوادث و حقوق
خطير..بعد التسمم الجماعي لـ20 تلميذ ..11 حالة تسمم جديدة بنفس الداخلية بإنزكان
كشفت مصادر مطلعة عن تسمم 11 تلميذ وتلميذة صبيحة اليوم الجمعة جرى نقلهم على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بإنزكان، بعد حصيلة يوم أمس الخميس والتي تجاوزت 20 حالة تسمم في صفوف التلاميذ بداخلية الثانوية

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة عن تسمم 11 تلميذ وتلميذة صبيحة اليوم الجمعة جرى نقلهم على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بإنزكان، بعد حصيلة يوم أمس الخميس والتي تجاوزت 20 حالة تسمم في صفوف التلاميذ بداخلية الثانوية الإعدادية أكادير الكبير التابعة للمديرية الإقليمية لإنزكان أيت ملول.
وكشف بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير، على إثر حادث ''تسمم غذائي'' لعدد من التلميذات والتلاميذ بداخلية الثانوية الاعدادية أكادير الكبير التابعة للمديرية الاقليمية لإنزكان أيت ملول، وإلحاقا بالبلاغ الصادر عن هاته المديرية ليوم الخميس 22 دجنبر 2016، ظهرت 11 حالة أخرى جديدة صبيحة اليوم الجمعة 23 دجنبر 2016، تم نقلها صوب المركز الاستشفائي بالمدينة لتلقي العلاجات اللازمة، حالتهم مستقرة.

وأفاد البلاغ، أنه انتقل إلى المستشفى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والمدير الاقليمي لإنزكان أيت ملول للاطمئنان على صحة التلاميذ الذين يخضعون لمراقبة طبية بإشراف من أطباء وممرضين، والذين أكدوا أن مصالح المركز الاستشفائي معبئة للتتبع المنتظم والآني للحالات الصحية لهؤلاء التلاميذ، وأن حالاتهم مستقرة ولا تدعو للقلق.

وحسب ذات البلاغ، فقد تم عقد لقاء مع عدد من أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المصابات والمصابين للاطمئنان على حالة أبناءهم الصحية.
وعلى إثر ذلك، حلت لجنة مشتركة بالداخلية المذكورة تضم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ورئيسة مصلحة مراقبة الأوبئة وأطباء بالمديرية لمعاينة ظروف التغذية بمعية طبيبة الصحة المدرسية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حيث باشروا فحوصات طبية للتلاميذ غير المصابين، وشرعوا في إنجاز تحاليل مخبرية من قبل مصالح وزارة الصحة بإنزكان أيت ملول، كما انتقل إلى عين المكان طاقم من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة سوس ماسة قصد إجراء تحاليل مخبرية مماثلة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التلاميذ التسمم الغذائي التحاليل المندوب السلامة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء

خطير..عصابة مدججة بالسلاح الأبيض تهاجم عمارة سكنية بتارودانت | حوادث و حقوق

خطير..عصابة مدججة بالسلاح الأبيض تهاجم عمارة سكنية بتارودانت

يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا اليوم فالصباح | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا اليوم فالصباح

فيديو خطير..مراهق في حالة هستيرية بدا كيهرس في الطوبيس في كازا | حوادث و حقوق

فيديو خطير..مراهق في حالة هستيرية بدا كيهرس في الطوبيس في كازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطافة من نوع آخر..ولاد لفشوش كيهزو الزبائن من خلال Application..شوفو أشنو داروليهم أصحاب الطاكسيات فكازا منين حصلوهم(فيديو) | بــووز
منذ 26 دقيقة

خطافة من نوع آخر..ولاد لفشوش كيهزو الزبائن من خلال Application..شوفو أشنو داروليهم أصحاب الطاكسيات فكازا منين حصلوهم(فيديو)

طلابة تعترف..كون كان عندي مندلش راسي و نخرج نطلب | خارج البلاطو

طلابة تعترف..كون كان عندي مندلش راسي و نخرج نطلب

نسولو الناس:شنو رأيكم فالأحكام لكيصدروها على مغتصبي الأطفال؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم فالأحكام لكيصدروها على مغتصبي الأطفال؟

أستاذة جامعية تفضح واقع الجامعة المغربية | زووم

أستاذة جامعية تفضح واقع الجامعة المغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا أحداث اكديم ازيك تعرب عن استيائها للمغالطات التي تضمنها بيان ما سمي بإئتلاف المحامين الدوليين | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا أحداث اكديم ازيك تعرب عن استيائها للمغالطات التي تضمنها بيان ما سمي

إمام مسجد يقوم بتصرف غريب وها أشنو دار، والقضية وصلات عند المندوب | مجتمع

إمام مسجد يقوم بتصرف غريب وها أشنو دار، والقضية وصلات عند المندوب

عاجل و بالصورة: هذا هو الفندق الذي عُثر داخله على فنان مغربي ميتا بموريتانيا | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة: هذا هو الفندق الذي عُثر داخله على فنان مغربي ميتا بموريتانيا

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ولاية أمن الدار البيضاء تكشف تفاصيل سرقة حاسوبين محمولين لمواطنتين من جنسية كورية بالدار البيضاء

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.