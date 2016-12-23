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عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالرباط + صور

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 18:07 عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالرباط + صور | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالرباط + صور
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على إضرام النار عمدا في جسده بالقرب من السوق المركزي بمنطقة باب

 ''شوف تيفي''

 فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على إضرام النار عمدا في جسده بالقرب من السوق المركزي بمنطقة باب الأحد، وتحديدا قبالة مخفر للشرطة الكائن بعين المكان.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي''،فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في استهلاك وترويج المخدرات والإدمان على الكحول،أضرم النار عمدا في جسده، قبل أن يتمكن أحد الشرطيين وبعض المواطنين من التدخل والحيلولة دون اندلاع النيران بشكل كامل.

وأوضح المصدر ذاته بأنه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما تعرض لحروق على مستوى الوجه والأطراف، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد خلفيات ودوافع إقدامه على ارتكاب هذا الفعل.

 تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالرباطتفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص الشخص الذي أضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالرباط

 

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أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

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