بعد بنكيران و21 مسؤول.. لجنة تقصي الحقائق في صناديق التقاعد تجر ادريس جطو للمساءلة ﻿

بعد أن حل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضيفا على لجنة تقصي الحقائق في صناديق التقاعد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، من المنتظر أن يحل ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أيضا،ضيفا خاصا على اللجنة

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بعد أن حل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضيفا على لجنة تقصي الحقائق في صناديق التقاعد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، من المنتظر أن يحل ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أيضا،ضيفا خاصا على اللجنة بمجلس المستشارين

وكشفت مصادر مطلعة أن ادريس جطو سيحضر جلسة المساءلة أمام اللجنة، بصفته وزير أول سابق أشرف على اللجنة الوطنية والتقنية لهذا الملف.

المصدر نفسه أكد أن ادريس جطو سيأتي إلى المساءلة محملا بتقارير مثيرة وثقيلة، وتحمل حقائق جديدة فيما يخص صناديق التقاعد التي تحمل بنكيران المسؤولية السياسية كاملة من أجل إصلاحها.



