عاجل..فاجعة طرقية أمام مقبرة تهز برشيد..وهذا هو عدد القتلى ﻿

شهدت طريق بومعيزة بالقرب من أحد المقابر بمدينة برشيد، قبل قليل، فاجعة طرقية،سقط خلالها ثلاثة أشخاص على الفور.

''شوف تيفي''



شهدت طريق بومعيزة بالقرب من أحد المقابر بمدينة برشيد، قبل قليل، فاجعة طرقية،سقط خلالها ثلاثة أشخاص على الفور.



وتعود أسباب هذه الفاجعة إلى اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' بسيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.



وفور وقوع الحادث، حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان من أجل المعاينة، بينما تم نقل جثت القتلى إلى مستودع الأموات.





