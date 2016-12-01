صادم..ثلاثة إخوة كيعانيو من العجز الجنسي قاليهم مشعوذ مارسو الجنس مع تمساح..وها شنو وقع ليهم ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية الناطقة باللغة العربية، نقلا عن موقع News ZW أن ثلاثة أشقاء كانوا يعانون من العجز الجنسي، اقترح عليهم مشعوذ في منطقتهم ''طريقة علاج تقليدية''، وذلك من خلال ممارسة الجنس مع

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية الناطقة باللغة العربية، نقلا عن موقع News ZW أن ثلاثة أشقاء كانوا يعانون من العجز الجنسي، اقترح عليهم مشعوذ في منطقتهم ''طريقة علاج تقليدية''، وذلك من خلال ممارسة الجنس مع أنثى التمساح

وأوضحت الوكالة بأن الأشقاء الثلاثة، استطاعوا الإمساك بأنثى التمساح بجنوب الصحراء، وشرعوا في محاولة ممارسة الجماع معها، ولكن في نفس اللحظة هاجمتهم عدة تماسيح أخرى، وقامت بقتلهم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن والدا الضحايا، قالا إن العجز الجنسي لعنة حلت على أسرتهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى مشعوذ في منطقتهم والذي أعطى الأخوة تميمة اسمها ''موفي''، وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح.

وأكد الوالدان بأن التميمة لم تعمل كما يجب، حيث هاجمت التماسيح الإخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم بالكامل.