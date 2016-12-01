عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط ﻿

في جديد إقدام شخص اليوم الجمعة على إضرام النار في جسده أمام مفوضية أمنية، كشفت مصادر محلية من العاصمة الرباط، بأن هناك إحتمالا بأن يكون السبب الرئيسي الذي دفع هذا الشخص إلى محاولة الانتحار، يعود

"شوف تيفي":

في جديد إقدام شخص اليوم الجمعة على إضرام النار في جسده أمام مفوضية أمنية، كشفت مصادر محلية من العاصمة الرباط، بأن هناك إحتمالا بأن يكون السبب الرئيسي الذي دفع هذا الشخص إلى محاولة الانتحار، يعود إلى غضبه الشديد واستيائه من منع السلطات المحلية له من عرض سلعته للبيع بالشارع العام.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر والذي يعمل كبائع متجول للهواتف النقالة، حل أمام مفوضية الشرطة الموجودة على مستوى المدينة العتيقة للرباط، وسكب كمية مهمة من البنزين على جسده قبل أن يضرم النيران في جسده في مشهد مروع أفزع المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن البائع المتجول، تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية نظرا لخطورة حالته.