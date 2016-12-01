 خاص..التجمع الوطني للأحرار يتسبب في أزمة بين قياديي حزب الإتحاد الدستوري ﻿
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خاص..التجمع الوطني للأحرار يتسبب في أزمة بين قياديي حزب الإتحاد الدستوري

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 16:54 خاص..التجمع الوطني للأحرار يتسبب في أزمة بين قياديي حزب الإتحاد الدستوري | بوليتيك
خاص..التجمع الوطني للأحرار يتسبب في أزمة بين قياديي حزب الإتحاد الدستوري
علمت ''شوف تيفي'' عن نقاش شديد اللهجة ،دار بين عضوة بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري بالإجتماع العادي المنعقد يوم أمس الخميس وعضو آخر بالمكتب السياسي بعد ذكر العضوة لمصطلح الإندماج مع حزب

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن نقاش شديد اللهجة ،دار بين عضوة بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري بالإجتماع العادي المنعقد يوم أمس الخميس وعضو آخر بالمكتب السياسي بعد ذكر العضوة لمصطلح الإندماج مع حزب الحمامة خلال أخذها الكلمة في الإجتماع.

وحسب ذات المصادر، فقد أشادت العضوة بالإندماج بين حزبها الإتحاد الدستوري وحليفه التجمع الوطني للأحرار أثناء تحليلها للمشهد السياسي الحالي، قبل أن يأخذ الكلمة زميل لها في المكتب السياسي ويطالب بتصحيح المصطلح، بكون مايجمع الحزبين هو التحالف والتنسيق في البرلمان نظرا لتقارب الرؤى والتفاهم بين الحزبين في مجموعة من القضايا، حيث ذكر ذات العضو أن الحزبين لم يصلا إلى مرحلة الإندماج.

وأضاف ذات المصدر، أن العضوة بالمكتب السياسي للحزب، لم تجب زميلها الذي عقب على كلامها الذي وافقه فيه أعضاء آخرون بالمكتب السياسي لحزب الحصان، حيث مازال غالبية أعضاء الحزب لم يستوعبوا تحالف قيادتهم مع حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة خوفا من فقدان الحزب لإستقلاليته في إتخاذ القرار والتبعية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

هذا، وعبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن أسفه "الشديد"، لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية، كما أشاد بوتيرة النشاط الملكي الدؤوب وسعيه الحثيث إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة في مجالات الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار، من خلال بلاغ صادر عن ذات الإجتماع.

وربطت "شوف تيفي" إتصالات هاتفية بمحمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه كان خارج التغطية، خاصة وأن أعضاء المكتب السياسي الذين إتصلت بهم "شوف تيفي" رفضوا التعليق على الموضوع.

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