الملك محمد السادس يُتوج بجائزة نيسلون مانديلا للسلام ﻿

أعلن معهد مانديلا في فرنسا، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس، قد تم تتويجه بجائزة نيلسون مانديلا للسلام لعام 2016.

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أعلن معهد مانديلا في فرنسا، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس، قد تم تتويجه بجائزة نيلسون مانديلا للسلام لعام 2016.

وذكر المعهد في بلاغ له، أن الجائزة منحت إلى الملك محمد السادس نتيجة لمساهمته في بناء مجتمع السلم والعدالة بين البشر والدول، والإجراءات الحميدة من أجل تعزيز التنمية الإفريقية عبر دبلوماسيته الاقتصادية، والأمنية، والإنسانية والثقافية، والروحية.

يذكر أن جائزة نيلسون مانديلا، جائزة ذات طابع فخري، تمنح كل خمس سنوات لشخصيتين (ذكر وأنثى) — ممن كرستا وقتهما لخدمة الإنسانية ونشر العدل والسلام داخل مجتمعهما، ولا ينبغي أن يكون الفائزان من نفس المنطقة الجغرافية.