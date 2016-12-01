عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا ترك رسالة وراءه و هذا ما جاء فيها ﻿

ترك منفذ عملية اغتيال السفير الروسي وراءه رسالة،قال فيها ''يمكن أن تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية''، واعتبر المحققون أن هذه الرسالة هي رسالة تمويهية، كمحاولة منه لتحويل الاهتمام وسير

شوف تيفي:

ترك منفذ عملية اغتيال السفير الروسي وراءه رسالة،قال فيها "يمكن أن تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية"، واعتبر المحققون أن هذه الرسالة هي رسالة تمويهية، كمحاولة منه لتحويل الاهتمام وسير التحقيقات لاتجاه آخر، بحسب موقع "هافنغتون بوست".

وجاء في الرسالة، أن الهدف وراء العملية هو "إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى"، كما تكلم عن "الحرب الصليبية الوحشية المعلنة ضد الإسلام"، على حد تعبيره. وفي النهاية أضاف: "قد حان وقت الساعة، إن نهاية روسيا وأمريكا قريبة، ما دمنا لا نشعر بالأمان في بلداننا، فلن تكونوا بأمان في بلدانكم".

و بالإضافة إلى الرسالة الموجودة بالشقة يضيف ذات المصدر، أن الكتب الدينية الأخرى التي وجدت لا تدعو لأي تطرف ديني أو فكري، ويستحيل أن تكون وراء الأفكار المتطرفة التي كان يحملها منفذ الاعتداء.

كما أفادت التحقيقات أيضاً بوجود 4 كلمات سرية وضعها القاتل على هاتفه الشخصي لحماية بياناته، وأن 120 خبيراً في هذا المجال يحاولون فك هذه الشيفرات، مع العلم أن السلطات سترسل الهاتف لروسيا في حال عدم نجاح محاولات فتحه.