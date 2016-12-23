عاجل وبالصورة..نايضة في الرباط: شخص يضرم النار في جسده أمام كوميسارية..وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
في مشهد خطير وصادم، أقدم شخص في عقده الرابع، على إضرام النار في جسده أمام مفوضية الشرطة بالقرب من شارع محمد الخامس الرباط.
وحسب مصادر متطابقة فإن الشخص الذي كان في حالة هيجان، قام بهذه الخطوة الخطيرة، لأسباب تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف قامت على وجه السرعة بنقل المعني بالأمر إلى مستشفى ابن سينا بالرباط في حالة خطيرة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
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