هذا ما قرره القضاء في جريمة قتل راقصة لزوجها ''الفيدور'' بمراكش ﻿

بعد تسعة سنوات ، قررت هيأة المحكمة الاستئنافية بمراكش خلال جلستها لصباح يومه الجمعة 23 دجنبر الجاري تأجيل البث في قضية التي هزت الرأي العام بعدما قتلت زوجة راقصة زوجها''الفيديور'' وذلك إلى غاية جلسة 2

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بعد تسعة سنوات ، قررت هيأة المحكمة الاستئنافية بمراكش خلال جلستها لصباح يومه الجمعة 23 دجنبر الجاري تأجيل البث في قضية التي هزت الرأي العام بعدما قتلت زوجة راقصة زوجها"الفيديور" وذلك إلى غاية جلسة 2 فبراير المقبل.والتي عرفت غياب "الراقصة" الموجودة رهن الاعتقال بآسفي.

وعاد ملف الجريمة المروعة لمقتل "فيدور" على يد زوجته الراقصة والتي هزت مراكش سنة 2008 حسب ما نشرته وسائل إعلام جهوية،إلى التداول من جديد أم هيأة المحكمة باستئنافية مراكش بناء على قرار المجلس الأعلى إثر نقض الحكم الصادر في حق الراقصة.

و كان حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اهتز سنة 2008 على إيقاع جريمة قتل ارتكبتها زوجة كانت تعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بمراكش في حق زوجها.