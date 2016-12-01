خطير.. البوليساريو تطلق النار على الحدود والجيش الموريتاني يتدخل ﻿

أكد الموقع الإخباري ''زهرة شنقيط'' المقرب من دوائر القرار بموريتانيا، أن عناصر تابعة لجبهة البوليساريو أطلقت النار ليلة الخميس البارحة على ثلاث سيارات حاولت اختراق الحدود المشتركة بين الجزائر و

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أكد الموقع الإخباري "زهرة شنقيط" المقرب من دوائر القرار بموريتانيا، أن عناصر تابعة لجبهة البوليساريو أطلقت النار ليلة الخميس البارحة على ثلاث سيارات حاولت اختراق الحدود المشتركة بين الجزائر و موريتانيا قبالة منطقة "إينال" مما عطل اثنتين، بينما تمكنت الثالثة من الفرار والدخول إلى الأراضي الموريتانية.

وتقول مصادر "زهرة شنقيط" إن السيارات دخلت من منطقة "بئر كندوز"، وإن قوات تابعة للجبهة الإنفصالية اعترضت مسار السيارات لحظة دخولها المجال الموريتاني الجزائري المشترك، لكن سائق إحدى السيارات تمكن من الدخول إلى الأراضي الموريتانية.

من جهة ثانية، كشفت مواقع إخبارية موريتانية أخرى أن المغرب قام بخطوة إستباقية بالقضاء على مخابئ المهربين "بقندهار"، حيث كانوا يستغلون الفراغ بالشريط الحدودي لشمال مالي كنقطة تجميع للمخدرات ومواد محظورة أخرى قبل توزيعها على إفريقيا جنوبا وليبيا ومصر شرقا، وذلك بدفع إتاوات مالية لعناصر البوليساريو لتسهيل عملية المرور.

هذا، وأرسلت موريتانيا قوات عسكرية للمنطقة على رأسها اللواء "عثمان ولد أعبيد لحمر" لمعالجة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة بعد فشل عناصر البوليساريو من توقيف جميع سيارات المهربين رغم توفرهم على أسلحة رشاشة.