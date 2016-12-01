عاجل..نقل سعد المجرد من سجن ''فلوري'' إلى هذا المكان..وهذا هو الشخص الذي سيتقابل معه: تفاصيل حاسمة في قضية المعلم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة الفرنسية، ستنقل الفنان المغربي سعد المجرد يوم الجمعة 30 من دجنبر المقبل من زنزانته بسجن فلوري، إلى المحكمة العليا بباريس للمثول أمام قاضي المجلس الأعلى بخصوص ملف استئناف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة الفرنسية، ستنقل الفنان المغربي سعد المجرد يوم الجمعة 30 من دجنبر المقبل من زنزانته بسجن فلوري، إلى المحكمة العليا بباريس للمثول أمام قاضي المجلس الأعلى بخصوص ملف استئناف طلبه للحصول على السراح المؤقت والذي تم وضعه بين يدي القضاء الجماعي للحسم فيه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من العاصمة الفرنسية باريس، فإن المجرد سينقل بواسطة سيارة خاصة بالشرطة الفرنسية دون أن يتم وضع الأصفاد بين يديه لأنه وبالرغم من التهم الموجهة إليه فإن القضاء الفرنسي لا يصنفه ضمن أخطر المجرمين.

وأضاف المصدر ذاته بأن قاضي المجلس الأعلى، سيستمع للفنان المغربي الذي سيكشف تفاصيل ليلة الواقعة، وسيحاول الدفاع عن نفسه، حتى يتمكن من الحصول على السراح المؤقت.

وأوضح ذات المصدر بأن محامي المجرد، الفرنسي "موريتي" الملقب بالوحش، سيقابل قاضي المجلس الأعلى مباشرة بعد نهاية مقابلة هذا الأخير مع "المعلم"، حيث سيتقدم بالعديد من الدفوعات المهمة والتي ستضمن للعدالة الفرنسية بقاء الفنان على الأراضي الفرنسية بعد حصوله على السراح المؤقت.

وأكد ذات المصدر بأن هيئة الدفاع عن المجرد، ستقدم دفوعات جد مهمة والتي من المنتظر أن تمكن المجرد من السراح المؤقت، وبالتالي مغادرة سجن فلوري في الأيام الأولى لشهر يناير المقبل.