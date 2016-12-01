''البنك المغربي للتجارة الخارجية كابيتال'' يعزز مواكبته لقطاع صناعة الأدوية بالمغرب ﻿

يواصل ''البنك المغربي للتجارة الخارجية كابيتال'' مواكبته لتنمية النسيج الصناعي المغربي، من خلال اقتسام خبرته مع شركائه، على هامش جلسة نقاش، رفقة مسؤولين من الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، يوم أمس

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يواصل "البنك المغربي للتجارة الخارجية كابيتال" مواكبته لتنمية النسيج الصناعي المغربي، من خلال اقتسام خبرته مع شركائه، على هامش جلسة نقاش، رفقة مسؤولين من الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، يوم أمس الخميس.

وبحسب بلاغ للمجموعة البنكية، فإن الصناعة الدوائية بالمغرب، عرفت نمو قويا مع توالي السنوات، بمعدل تصدير يصل إلى 10 في المائة (إلى دول جنوب الصحراء ودول أوربية ودول الخليج)، وهو ما يعكس الرغبة الحقيقة في دخول أسواق جديدة، من خلال تطوير التبادل التجاري جنوب-جنوب، ورفع معدل التصدير إلى 40 في المائة في رقم معاملاته، وبالتالي إعادة توازن الميزان التجاري في ما يخص قطاع الأدوية، الذي تمثل وارداته 7 مرات أكثر من حجم الصادرات.

وأضاف البلاغ ذاته، أن اتفاقية شراكة وقعت في شهر يونيو الماضي، بين صيادلة شرق إفريقيا، عبر معاهد مهنة الصيدلة (IOPA، ISPHARMA، ACAME) والجمعية المغربية لصناعة الأدوية (AMIP).

وفي هذا الإطار، حرصت المجموعة البنكية على تقديم الإضاءة اللازمة للفاعلين في مجال الصناعة الدوائية بالمغرب، وتمكينهم من مواجهة التطورات المتغيرة للقطاع.

وقد تناول الحاضرون في هذا اللقاء أفق الصناعة الدوائية بالمغرب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومناقشة المبادلات وتأثيرها على القطاع... وغيرها من المواضيع التي تهم صناعة الأدوية بالمغرب.

وختم بلاغ المجموعة بالتأكيد على أن BMCE Capital، شريك موثوق وملتزم أمام شركائه وزبنائه.