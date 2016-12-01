عاجل وانفراد..هذا هو مصير اللص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق ويعتدي على صاحب صيدلية بالمحمدية+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية لمدينة المحمدية، تمكنت من إلقاء القبض على لص، ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على صاحب صيدلية بمدينة المحمدية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية لمدينة المحمدية، تمكنت من إلقاء القبض على لص، ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على صاحب صيدلية بمدينة المحمدية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الواقعة فإن، عملية السرقة، وقعت ليلة الثلاثاء الماضي على الساعة السابعة والنصف ليلا بصيدلية 3 مارس، حينما تفاجأ صاحب الصيدلية بالمعني بالأمر الذي ظهرت ملامحه واضحة في الفيديو وهو يقوم بالاعتداء عليه وبسرقة بعض الأشياء من داخل الصيدلية.

تجدر الإشارة إلى أن كاميرا المراقبة الخاصة بالصيدلية، فضحت اللص وأظهرت التفاصيل الكاملة لعملية السرقة التي قام بها اللص.