فنانون مغاربة يسبقون الفرح بليلة ويغنون للمنتخب المغربي في الكان 2017 ﻿

انتهى مجموعة من الفنانين المغاربة من تسجيل أغنية خاصة بالمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، حيث سيتم إطلاقها قريبا من أجل مرافقة المنتخب في كل مبارياته.

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انتهى مجموعة من الفنانين المغاربة من تسجيل أغنية خاصة بالمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، حيث سيتم إطلاقها قريبا من أجل مرافقة المنتخب في كل مبارياته.

وأدى كلمات الأغنية كل من الرايس التيجاني، عصام كمال، بوحسين فولان، وسمير فجر ولورد ، حيث تكلف بكل ما هو إنتاجي ديدجي كريم، في خطوة إيجابية لدعم وليدات رونار.

ومن المنتظر أن يواكب هذا العمل الفني المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، خلال مباريات الكان مطلع السنة القادمة.