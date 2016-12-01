إنفراد...إحتقان بين أطر الصحة بسبب إختلالات مالية وتدبيرية خطيرة بمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية ﻿

يعم غضب عارم وإحتقان غير مسبوق بين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة، بعد إعلان لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية، يخبرهم بإقتطاع الإشتراك الشهري من لدن موظفي القطاع.

شوف تيفي

يعم غضب عارم وإحتقان غير مسبوق بين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة، بعد إعلان لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية، يخبرهم بإقتطاع الإشتراك الشهري من لدن موظفي القطاع.

وجاء في إعلان رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، موجه إلى كافة العاملين بالقطاع العمومي لوزارة الصحة والمتقاعدين والعاملين الموجودين في وضعية إلحاق والملتحقين بالقطاع، عن الشروع في إستخلاص واجبات الإنخراط من المنبع إبتداءا من شهر دجنبر الجاري، حيث سيتم هذا الإقتطاع بناءا على الإتفاقيات المبرمة مع مصالح الدولة المختصة المعنية بتدبير أجور ومعاشات المنخرطين.

ويبرر أغلب موظفي قطاع الصحة رفضهم الإقتطاعات الشهرية الجديدة والمحددة بين 20 و50 درهم للشهر، لسخطهم وعدم رضاهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة منذ وصول الرئيس الجديد ومكتبه المسير للمؤسسة، حيث تراجعت الخدمات التي تقدمها سواء من حيث الجودة أو الطريقة التي تقدم بها.

من جهة ثانية، كشف نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة عبد القادر طرفاي، التابعة للمركزية النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن معطيات خطيرة داخل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية، في تدوينة على حائطه بالفيسبوك، حيث "تساءل عن دور مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الصحة التي كانوا يحلمون بها، كي تكون ذرعا واقيا ضد حدوث حالات مأساوية لهم بعدما أفنوا زهرة عمرهم في خدمة القطاع".

وتابع النقابي في تدوينته، أن "موظفي الصحة ناضلوا من أجل توفير الخدمات بالدرجة الأولى، محاربة تبذير أموال المؤسسة في التفاهات، ككراء عمارة وإعادة بناءها وتزيينها ، وتوظيف المقربين وتوزيع المنح المالية عليهم والتجمعات في الفنادق الفارهة".

وأوضح النقابي في تدوينته التي جاءت كتعليق على صورة أحد الموظفين الذين تخلت عنهم المؤسسة حسب رأي موظفي القطاع، أنه" ليس من اجل هذا طالبنا بدعم الدولة للمؤسسة ب60 مليون درهم سنويا، وياتي رئيس المؤسسة ليفرض اقتطاع شهري في سابقة خطيرة من نوعها بينما هناك عدة مؤسسات تقدم خدمات هامة لموظفي قطاعاتها دون أية مساهمة وهناك من يساهم مساهمة رمزية سنوية أقل مما فرض على موظفي الصحة شهريا" حسب تعبير ذات التدوينة.

وجدد النقابي رفضه للإقتطاع، كالعديد من موظفي الصحة الذين وصفوه بالقصري، مهددا رئيس المؤسسة بالقضاء إن قام بإقتطاع واجب الإنخراط الشهري حسب ماجاء في الإعلان الذي توصلت به شوف تيفي.