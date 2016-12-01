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تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق المتضررة لمساعدة المواطنين على مواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 13:31 تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق المتضررة لمساعدة المواطنين على مواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة | بوليتيك
تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق المتضررة لمساعدة المواطنين على مواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة
تنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، بتعبئة جميع الوسائل واتخاذ كل

شوف تيفي:

تنفيذا للتعليمات الملكية قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، بتعبئة جميع الوسائل واتخاذ كل الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به شوف تيفي، اليوم الجمعة، تم في هذا الإطار، اتخاذ مجموعة من التدابير لمساعدة الفئات الهشة وخصوصا الأشخاص بدون مأوى، حيث عملت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، على إطلاق عمليات لتوفير الإيواء والتغذية والتطبيب للأشخاص بدون مأوى، شملت أكثر من 1200 شخص، خاصة بالمدن التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة.

وأبرز المصدر ذاته أن المصالح والسلطات المعنية ستبقى مجندة لتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك.

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تعليمات ملكية لفك العزلة عن المناطق المتضررة لمساعدة المواطنين على مواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة

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