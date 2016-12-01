استفزاز جديد وخطير : رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو عسكره إلى اليقظة الشديدة ''لمواجهة المغرب'' ﻿

يبدو أن الجزائر قد جن جنونها، وفقد كل المقومات التي ما فتئت تروج لـ ''الهالة الدبلوماسية التي ظلت تفتخر بها''، فراحت تخبط خبط عشواء، بعد ارتفاع أصوات من داخل الجزائر، تحفز القادة للاقتداء بالمغرب

شوف تيفي



يبدو أن الجزائر قد جن جنونها، وفقد كل المقومات التي ما فتئت تروج لـ "الهالة الدبلوماسية التي ظلت تفتخر بها"، فراحت تخبط خبط عشواء، بعد ارتفاع أصوات من داخل الجزائر، تحفز القادة للاقتداء بالمغرب الذي كرس ثقته في إفريقيا، وعمق جذوره في تربتها، واقتسم مع الدول الفقيرة منها جزءا من ثروته وقيمه وخواص تنميته.. ففي خطوة إستفزازية واضحة وكاشفة للأزمة التي يعيشها النظام العسكري بالجزائر من النتائج المتميزة التي حققتها الدبلوماسية الخارجية المغربية بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، عاد النظام العسكري بهذا البلد الجار، إلى اللعب على وتر التهديد والاستفزاز بعد الزيارات المتتالية لأحمد قايد صالح، نائب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر إلى الوحدات العسكرية، ودعوتها لليقظة الشديدة والاستعداد لمواجهة من وصفهم بـ "الأعداء".

لقد ظل المغرب، حتى في أحلك علاقاته مع الجزائر، يصفها بـ"الجار الشقيق".. لكن الجزائر، أو بالأحرى عسكرييها يصفون اليوم، بتعبير غير معلن المغرب بـ"الأعداء".

بالأمس (الخميس 22 دجنبر الجاري)، وخلال زيارته لليوم الثالث إلى الناحية العسكرية الثانية دعا نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر، إلى توخي "اليقظة الشديدة" من أجل إفشال "غدر الغادرين وإجهاض نهجهم" في المساس بسلامة الوطن، وهي إشارة غير مباشرة حسب بعض المحللين للمغرب. خاصة وأنه استعمل في كلمته بالبيان الذي عمته وزارة الدفاع مصطلح القوة والقدرات الذاتية واليقظة والحماية، وغيرها من التعبيرات التي لا يتم استعمالها إلا لرفع همم الجيوش من أجل تعبئتها للحروب.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية تابعها مستخدمو المنطقة الثانية للجيش الجزائري، إنه "لا ينبغي إطلاقا أن يغيب عن الأذهان, لاسيما فئة الشباب, بأن للجزائر أعداء أضمروا ولازالوا يضمرون لها حقدا دفينا يستوجب منا جميعا يقظة شديدة وإدراكا أشد لهذه التحديات من أجل إفشال غدر الغادرين وإجهاض نهجهم الذي يريدون من خلاله تحقيق مآربهم التي باتت معروفة ومكشوفة بل ويائسة ما دامت أجيال الجزائر تعي جيدا وتدرك بعمق بأن هذا الوطن الذي نستظل بظله ونعيش فوق أديمه, لم يأت من فراغ ولم يوهب للجزائريين, بل تم استرجاعه بالدم والدموع التي سالت كالأنهار".

وأضاف قايد صالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني- أن "عالم اليوم, كما يعلم الجميع, لا مكان فيه إلا للأقوياء", مبرزا أن الجزائر "لا يمكن لها بأي حال من الأحوال إلا أن تكون, رغم أنف أعدائها, قوية بجيشها وقدراتها الذاتية"

هذا، وتأتي الزيارات المتتالية للمسؤولين العسكريين الجزائريين، إلى جميع الثكنات والوحدات العسكرية، في ظل التوتر الشديد على الحدود الموريتانية المغربية، بعد دخول أفراد من عناصر البوليساريو إلى المنطقة العازلة، ومحاولة فرض تواجدهم بتساهل من السلطات الموريتانية.

لكن ما يثير الانتباه في كلمة الفريق أحمد قايد صالح، هو تعبئته لوحدات الجيش، كما لو أن حربا تلوح في الأفق.. مستعملا عبارات، يشير من خلالها إلى ما يعتقده تفوقا عسكريا لبلده في المنطقة، وأن هناك أعداء ينبغي لجيل الشباب أن يعرف بأنهم يضمرون للجزائر حقدا دفينا.. حيث قال إن "عالم اليوم, كما يعلم الجميع, لا مكان فيه إلا للأقوياء" وأن الجزائر "لا يمكن لها بأي حال من الأحوال إلا أن تكون, رغم أنف أعدائها, قوية بجيشها وقدراتها الذاتية".. هذا الاستعراض للعضلات، يسعى من خلاله أحمد قايد صالح، حسب خبراء استراتيجيين، أن يقلب الحقائق، والالتفاف على الشعب الجزائري الذي أصبح يطرح أسئلة محرجة حول أزمة بلد بدون رئيس، و انهيار أسهم اقتصاده، في وقت أخذ المغرب يجني مكاسب الدبلوماسية القوية التي يقودها الملك محمد السادس في إفريقيا.. وبالتالي، إن هذا الاستعراض للقوة، ليس سوى محاولة لصرف أنظار الشعب الجزائري المقهور نحو المغرب، من خلال افتعال أزمة معه للإلهاء وتبنيج الجزائرين في إطار تصدير المشاكل عبر "نظرية المؤامرة" .. هذا التخطيط، يكشف مرة أخرى أن العقيدة العسكرية الجزائرية، ما تزال تشعر بـ"الحكرة" بعد هزيمة الجيش الجزائري في "حرب الرمال" التي لقن فيها الجنود المغاربة درسا للقوات الجزائرية إثر استفزازاتهم المتوالية في بداية الستينيات للمغرب على حدوده الشرقية. وبالتالي، إن من يكن الحقد الدفين هم عسكريو الجزائر وليس المغرب..

لقد ظل المغرب مهادنا، ويحتفظ بأدب الجوار ومخاطبته للأشقاء باللين وعبارات المجاملة. وعلى الرغم من كون المغرب يعد قوة عسكرية ضاربة في المنطقة، بفضل خبراته الميدانية وتمرسه في حروب الصحراء وتنوع سلاحه البري والجوي والبحري، فإنه لم يستعرض يوما "عضلاته" في المنطقة ولا روج لمفهوم القوة، لاعتبار بسيط، هو أنه يشتغل في صمت على التنمية، التي تفوق قوتها قوة ترسانة الجيران.. الأشقاء طبعا.