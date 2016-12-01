عاجل وخاص.. ممزقة القرآن بليساسفة مشات فيها، وها بشحال حكموا عليها ﻿

بعدما ''حمقات'' البوليس والمصلين بمختلف مساجد ليساسفة، وتم القبض عليها شهر نونبر الماضي بعد قصتها الشهيرة مع ''الجن'' الذي تعاقدت معه من أجل تمزيق القرآن وتدنيسه، حسب أقوالها للمحققين

شوف تيفي

بعدما "حمقات" البوليس والمصلين بمختلف مساجد ليساسفة، وتم القبض عليها شهر نونبر الماضي بعد قصتها الشهيرة مع "الجن" الذي تعاقدت معه من أجل تمزيق القرآن وتدنيسه، حسب أقوالها للمحققين، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أدانت مساء أمس الخميس المرأة الغريبة الأطوار بأربع سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة قدرها 500 درهم.

وكانت قصة هذه المرأة الغريبة قد أثارت الكثير من الجدل، بعد اعتقالها، حيث كانت تعمل على تدنيس القرآن بمختلف مساجد ليساسفة، حتى تم القبض عليها في مسجد الخزامى بليساسفة وهي متلبسة بتدنيس القرآن الكريم.