 بعد المجرد..القضاء الفرنسي يوجه صفعة قوية للفنان الشعبي الداودي والشرطة الفرنسية ستحل بالملهى الليلي الذي سيحيي به سهرة رأس السنة..وها علاش+صورة ﻿
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بعد المجرد..القضاء الفرنسي يوجه صفعة قوية للفنان الشعبي الداودي والشرطة الفرنسية ستحل بالملهى الليلي الذي سيحيي به سهرة رأس السنة..وها علاش+صورة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 13:06 بعد المجرد..القضاء الفرنسي يوجه صفعة قوية للفنان الشعبي الداودي والشرطة الفرنسية ستحل بالملهى الليلي الذي سيحيي به سهرة رأس السنة..وها علاش+صورة | ثقافة و فنون
بعد المجرد..القضاء الفرنسي يوجه صفعة قوية للفنان الشعبي الداودي والشرطة الفرنسية ستحل بالملهى الليلي الذي سيحيي به سهرة رأس السنة..وها علاش+صورة
علمت ''شوف تيفي'' بأن فنان الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، من المنتظر أن يمنع من إحياء سهرته بـ الملهى الليلي '' jet7'' بفرنسا، والذي كان سيحيي به الفنان ''سعد المجرد'' حفلا إلا أن اعتقاله بسجن ''فلوري''

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن فنان الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، من المنتظر أن يمنع من إحياء سهرته بـ الملهى الليلي " jet7" بفرنسا، والذي كان سيحيي به الفنان "سعد المجرد" حفلا إلا أن اعتقاله بسجن "فلوري" واتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي من طرف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" حال دون ذلك.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الداودي ممنوع من إحياء أي حفل في فرنسا دون التوفر على ترخيص وعقد، بعد الحكم القضائي الذي أصدره القضاء الفرنسي بعد الدعوى التي رفعتها ضده مديرة أعماله، مضيفا بأن الحكم الصادر في حق الداودي كان هو تقديم تعويض مادي لمديرة أعماله تبلغ قيمته 20 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته بأن مفوضا قضائيا فرنسيا، سيحل بالملهى الليلي المذكور، ليلة رأس السنة، وذلك لمطالبة صاحبه بالإطلاع على مضمون التعاقد الذي يجمعه بالداودي، حتى يتم التأكد بأن عمل الفنان يتم بطريقة قانونية دون الإخلال ببنود العقد الذي يجمعه بموكلة أعماله ، موضحا بأن صاحب الملهى الليلي حاول التفاوض مع مديرة أعماله حتى يتم التوصل إلى اتفاق يمكن الداودي من توقيع عقد يمنحه فرصة إحياء رأس السنة.

وأكد المصدر ذاته بأن المفوض القضائي، سيحل ليلة رأس السنة رفقة رجال الشرطة الفرنسية، للوقوف على قانونية إحياء الداودي لهذه السهرة.

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المغرب شوف تيفي التعنيف الجسدي قضائيا الحكم ليلة رأس السنة

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