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عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 12:57 عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به | دولي
عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به
كشفت وسائل إعلام من جمهورية مالطا بأن خاطفي الطائرة الليبية، هددا بنسف الطائرة٬ دون تقديم مطالبهم مقابل إيقاف هذا الأمر.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام من جمهورية مالطا بأن خاطفي الطائرة الليبية، هددا بنسف الطائرة٬ دون تقديم مطالبهم مقابل إيقاف هذا الأمر.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، كشف بأنه تم إبلاغه باختطاف محتمل لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا"

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة الليبية، تحمل على متنها 118 راكبا، في رحلة داخلية في ليبيا.

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المغرب شوف تيفي وزارء مالطا الطائرة الليبية مالطا

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