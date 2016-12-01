 باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون ''البوناني'' خارج المغرب وآخرون داخله ﻿
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باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون ''البوناني'' خارج المغرب وآخرون داخله

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 12:29 باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون البوناني خارج المغرب وآخرون داخله | بوليتيك
باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون ''البوناني'' خارج المغرب وآخرون داخله
في الوقت الذي ينتظر المغاربة، إخراج بن كيران حكومته من حالة الجمود، وتجاوز مرحلة البلوكاج الذي دخلت في شهرها الثالث

شوف تيفي

في الوقت الذي ينتظر المغاربة، إخراج بن كيران حكومته من حالة الجمود، وتجاوز مرحلة البلوكاج الذي دخلت في شهرها الثالث ،علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن عددا من زعماء الأحزاب السياسية في المغرب، قد أجلوا التفكير في إيجاد حل للأزمة السياسية والتفكير في الأماكن التي سيقضون فيها عطلة نهاية السنة.

وحسب المصادر نفسها، إن بعض هؤلاء الزعماء، سيقضون "البوناني" في بعض الدول الغربية، فيما آخرون فضلوا البقاء في المغرب، وتمضية لليلة رأس السنة في المدن التي يتميز فيها "راس العام" بنكهة خاصة. وبالتالي، إذا أجل هؤلاء التفكير في إخراج الحكومة، فهذا يعني أن على المغاربة تأجيل انتظاراتهم أيضا.. "الحاصول باي باي الحكومة.. إلى ما بعد راس العام 2017.. وشوف تشوف".

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

زعماء الأحزاب البوناني راس العام 2017

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