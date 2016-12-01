لدواعي أمنية.. الملك يُغير صلاة الجمعة بمراكش ﻿

دواع أمنية كانت وراء قرار تغيير المكان الذي كان من المقرر أن يؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة،ظهر اليوم الجمعة بمسجد ''جنان أوراد'' بالملحقة الإدارية الازدهار بمقاطعة كليز و نقل الوجهة إلى أحد

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دواع أمنية كانت وراء قرار تغيير المكان الذي كان من المقرر أن يؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة،ظهر اليوم الجمعة بمسجد "جنان أوراد" بالملحقة الإدارية الازدهار بمقاطعة كليز و نقل الوجهة إلى أحد مساجد مقاطعة سيدي يوسف بنعلي.

و حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الجمعة،فقد كان عامل الوقت سببا مباشرا في عدم تنفيذ توصية للأمن الملكي موجهة إلى المسؤولين المحليين،تقضي بضرورة نزع "ثريا" كبيرة معلقة في سقف مسجد "جنان أوراد" وهو الأمر الذي تعذر تنفيذه بسبب ثقل وزنها،الذي يتجاوز 14 طنا،قبل أن يُرفع الموضوع إلى جهات أمنية عليا،و التي قررت تغيير الوجهة إلى حي سيدي يوسف بنعلي الشعبي.