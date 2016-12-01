عاجل: الشرطة الإيطالية تقتل التونسي منفد اعتداء برلين ﻿

شوف تيفي:
أفادت وسائل اعلام ايطالية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التونسي المشتبه في تنفيذه لاعتداء برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق لأعياد الميلاد مساء الاثنين الماضي، قتل برصاص الشرطة اليوم الجمعة في ميلانو.
وأعلن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي عن عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم.
وأفاد مصدر بالشرطة الإيطالية بأن بصمات الرجل الذي قتل في ميلانو تؤكد أنه هو منفذ هجوم الشاحنة في برلين.
يذكر أن الهجوم بالشاحنة في برلين أودى بحياة 12 شخصا وإصابة أزيد من 49 آخرين .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.