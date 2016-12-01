 صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به | دولي

عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به

باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون البوناني خارج المغرب وآخرون داخله | بوليتيك

باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون ''البوناني'' خارج المغرب

عاجل..اختطاف طائرة ليبية كانت في رحلة إلى مالطا على متنها 118 شخصا | دولي

عاجل..اختطاف طائرة ليبية كانت في رحلة إلى مالطا على متنها 118 شخصا

لدواعي أمنية.. الملك يُغير صلاة الجمعة بمراكش | بوليتيك

لدواعي أمنية.. الملك يُغير صلاة الجمعة بمراكش

عاجل: الشرطة الإيطالية تقتل التونسي منفد اعتداء برلين | دولي

عاجل: الشرطة الإيطالية تقتل التونسي منفد اعتداء برلين

صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة

هام للمغاربة..رسميا هذه هي حقيقة الزيادة في فواتير الكهرباء ابتداء من فاتح يناير2017 | مجتمع

هام للمغاربة..رسميا هذه هي حقيقة الزيادة في فواتير الكهرباء ابتداء من فاتح يناير2017

طقس بارد وصقيع وتساقطات مطرية اليوم الجمعة والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة | مجتمع

طقس بارد وصقيع وتساقطات مطرية اليوم الجمعة والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة

عاجل..ألمانيا تنجو من هجوم إرهابي على أحد المراكز التجارية..وهذه جنسية المنفذين | دولي

عاجل..ألمانيا تنجو من هجوم إرهابي على أحد المراكز التجارية..وهذه جنسية المنفذين

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 10:51 صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن واكتشاف جثة إحداهن في بئر بالرباط..تفاصيل مؤلمة
انتاب غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، التنظيمات الحقوقية والنسائية، بعدما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب،

"شوف تيفي"

 انتاب غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، التنظيمات الحقوقية والنسائية، بعدما أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها الرباط، اللثام عن تفاصيل مجزرة جنسية مريعة، تمثلت في اغتصاب جماعي تعرضت له، قبل أيام، 15 فتاة متخلى عنهن، من قبل مجموعة من الشباب ضواحي الرباط.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة فإن المعطيات التي كشفها الاتحاد، تبرز بأن الضحايا نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى "الحسناء" كانت ناشطات الاتحاد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلتها من التشرد في المحطة الطرقية "الهرهورة" بالرباط، لكن سيكتشفن، أنها لقيت حتفها مرمية في بئر في مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي.

وأوضحت اليومية بأنها لم تنجح أمس الخميس، في ربط الاتصال بنضال الأزهري رئيسة الاتحاد النسائي للحصول على تفاصيل المجزرة ودار الرعاية الاجتماعية التي كانت النزيلات تحت عهدتها، كشفت هذه الأخيرة، رفقة ناشطات في شريط فيديو أن الراحلة "الحسناء" وقبل إيداعها دار الرعاية الاجتماعية ثم التعرض للاغتصاب، نجت قبل ذلك من محاولة اعتداء جنسي بالرباط دفعها إلى التشرد.

وفي التفاصيل، قالت نضال الأزهري رئيسة الاتحاد النسائي الحر إن الراحلة الحسناء التي كانت تبلغ قيد حياتها 18 سنة، تولى الاتحاد رعايتها، بعد العثور عليها متشردة في المحطة الطرقية "هرهورة" بالرباط، إثر فرارها من بين الرجل الذي كان مربيا لها، بعدما انتقل من التحرش الجنسي بها، إلى محاولة الاغتصاب، فأودعتها الناشطات بدار رعاية، وحصلن على وعود بأنها ستتابع دراستها وتحظى بالحماية.

وأوضحت ناشطات الاتحاد أنه وبعد أسابيع، تلقين اتصالا هاتفيا يفيد أن الفتاة عثر عليها رفقة 15 فتاة أخرى، وقد تعرضن لاغتصاب جماعي، كشفن لجوء حسناء وأربعة من أسر الضحايا إلى القضاء الذي سيواصل النظر في الملف في جلسة تاريخها 2 يناير المقبل، أما المأساة التي ستخرج تفاصيل الجريمة إلى العلن، هي اكتشاف جثة الحسناء مرمية في بئر أسرتها الطبيعية بمدشر في منطقة الرماني.

وأظهر شريط فيديو الذي كشف فيه الاتحاد النسائي الحر تفاصيل قضية البئر الذي عثر فيه على الجثة، كما أظهر قبر الضحية، ووالديها الطبيعيين، وهما بصدد إغلاق البئر نهائيا في انتظار ردمه، بعدما حرما على أنفسهما استغلاله بعد اليوم، أما الاتحاد النسائي الحر، فقد دخل رفقة تنظيمات نسائية أخرى، في حداد، وأطلق حملة ذات بعد دولي، ترمي إلى وقف نزيف الاعتداءات الجنسية على النساء والقاصرات في المغرب.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناشطات الاتحاد النسوي الحر الحسناء الراحلة الرباط الاغتصاب متشردة النزيلات نضال الأزهري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول مول الطاكسي مغتصب الفتيات | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول ''مول الطاكسي'' مغتصب الفتيات

بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو | حوادث و حقوق

بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو

باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم | حوادث و حقوق

باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. بسيمة الحقاوي والعنف ضد المرأة | بــووز
منذ 32 دقيقة

بالفيديو.. بسيمة الحقاوي والعنف ضد المرأة

بالفيديو.. شوفو شنو دارو لشفار خطير هاز جنوية | زووم

بالفيديو.. شوفو شنو دارو لشفار خطير هاز جنوية

بالفيديو | هكذا ستوزع السعودية الدعم النقدي لمواطنيها بداية من 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو | هكذا ستوزع السعودية الدعم النقدي لمواطنيها بداية من 2017

4 دول أعضاء بمجلس الأمن تنذر مصر بشأن مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي | قنوات أخرى

4 دول أعضاء بمجلس الأمن تنذر مصر بشأن مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به | دولي
منذ 12 دقيقة

عاجل.. هذا هو جديد الطائرة الليبية المخطوفة.. وهذا ما ينوي الخاطفون القيام به

باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون البوناني خارج المغرب وآخرون داخله | بوليتيك

باي باي الحكومة إلى ما بعد رأس سنة 2017.. زعماء الأحزاب المغربية سيقضون ''البوناني'' خارج المغرب

عاجل..اختطاف طائرة ليبية كانت في رحلة إلى مالطا على متنها 118 شخصا | دولي

عاجل..اختطاف طائرة ليبية كانت في رحلة إلى مالطا على متنها 118 شخصا

لدواعي أمنية.. الملك يُغير صلاة الجمعة بمراكش | بوليتيك

لدواعي أمنية.. الملك يُغير صلاة الجمعة بمراكش

﻿ ﻿
اليوم 11:23 GMT

عاجل: الشرطة الإيطالية تقتل التونسي منفد اعتداء برلين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.