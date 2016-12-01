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هام للمغاربة..رسميا هذه هي حقيقة الزيادة في فواتير الكهرباء ابتداء من فاتح يناير2017

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 10:19 هام للمغاربة..رسميا هذه هي حقيقة الزيادة في فواتير الكهرباء ابتداء من فاتح يناير2017 | مجتمع
هام للمغاربة..رسميا هذه هي حقيقة الزيادة في فواتير الكهرباء ابتداء من فاتح يناير2017
نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار التي تدوالتها بعض المواقع الالكترونية و التي تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك

"شوف تيفي"+"و م ع"

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار التي تدوالتها بعض المواقع الالكترونية و التي تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017 .

وجاء في بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن "المكتب، إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير ".

وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه "سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا".

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