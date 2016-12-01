طقس بارد وصقيع وتساقطات مطرية اليوم الجمعة والليلة القادمة في هذه المناطق من المملكة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الجمعة والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا وداخل البلاد، مع تكون صقيع أو جليد عند الليل والصباح.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الجمعة والليلة القادمة، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا وداخل البلاد، مع تكون صقيع أو جليد عند الليل والصباح.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة بالأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية المحلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة بالساحل المتوسطي وشمال المنطقة الشرقية مصحوبة أحيانا ببعض القطرات محليا. عدا ذلك، ستكون السماء مغشاة بسحب عليا إلى نسبيا صحوة بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى نسبيا قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي كذلك بالأقاليم الجنوبية، وستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. كما ستعرف الأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر و6 درجات بالريف، وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وما بين 6 و10 درجات بالساحل المتوسطي، والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وسوس، إضافة إلى شمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا ضئيلا جنوب البلاد وستبقى مستقرة بباقي المناطق. وستتأرجح ما بين 5 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية لتصل إلى مابين 18 و22 درجة سوس وغرب الاقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان في السواحل الاطلسية بين العرائش وطرفاية وهائجا في باقي السواحل.