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عاجل..ألمانيا تنجو من هجوم إرهابي على أحد المراكز التجارية..وهذه جنسية المنفذين

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 09:53 عاجل..ألمانيا تنجو من هجوم إرهابي على أحد المراكز التجارية..وهذه جنسية المنفذين | دولي
عاجل..ألمانيا تنجو من هجوم إرهابي على أحد المراكز التجارية..وهذه جنسية المنفذين
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تمكنت من اعتقال شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

"شوف تيفي"

 أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تمكنت من اعتقال شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية، فقد أوضحت الشرطة في بيان لها بأن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

و أشارت الشرطة إلى أن المحققين يحاولون تحديد هدف التخطيط لهذا الهجوم، وإذا كان هناك آخرون متورطون لتنفيذه، موضحة بأن المركز التجاري المستهدف من هذا الهجوم الإرهابي هو "سنترو"أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

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