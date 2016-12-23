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بالصور:تنظيم الدولة الاسلامية ينتقم من تركيا وينشر فيديو إعدام جنديين تركيين

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 09:45 بالصور:تنظيم الدولة الاسلامية ينتقم من تركيا وينشر فيديو إعدام جنديين تركيين | دولي
بالصور:تنظيم الدولة الاسلامية ينتقم من تركيا وينشر فيديو إعدام جنديين تركيين
انتقاما من رجب طيب أردوغان،نشر تنظيم الدولة الاسلامية، ''داعش'' الخميس 22 دحنبر شريط فيديو يظهر إعدام جنديين تركيين حرقا كان قد أسرهما خلال معارك دارت في مدينة الباب في ريف حلب في سوريا.

شوف تيفي:

انتقاما من رجب طيب أردوغان،نشر تنظيم الدولة الاسلامية، "داعش" الخميس 22 دحنبر شريط فيديو يظهر إعدام جنديين تركيين حرقا كان قد أسرهما خلال معارك دارت في مدينة الباب في ريف حلب في سوريا.

ويظهر الجنديان التركيان في الفيديو وهما يرتديان البدلة العسكرية ومقيدان بالسلاسل. وكان "داعش" أعلن قبل بضعة أسابيع عن أسر الجنديين غرب مدينة الباب.

ووصف أحد عناصر "داعش"، خلال الفيديو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالـ"طاغوت"، معلنا أن التنظيم أصبح يعتبر تركيا "أرض جهاد"، بحسب تعبيره.

تنظيم الدولة الاسلامية

تنظيم الدولة الاسلامية

تنظيم الدولة الاسلامية

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