بالفيديو...خطير : البوليساريو تقترب من تمركز الجيش المغربي ''بالكركرات'' ﻿

أظهر مقطع فيديو اقتراب عناصر محسوبة على البوليساريو، من المراكز الحدودية التي تتواجد بها كتائب من القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكركرات.

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أظهر مقطع فيديو اقتراب عناصر محسوبة على البوليساريو، من المراكز الحدودية التي تتواجد بها كتائب من القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكركرات.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر عربات بها أعلام تابعة للجبهة الإنفصالية البوليساريو تفصلها أمتار قليلة عن مكان تواجد الجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا.

ويوضح الفيديو أن العربات التابعة للإنفصاليين هي فقط من أجل إثارة الإنتباه بكون المنطقة تحت مراقبتهم وأنهم متواجدين على الحدود بشكل يثير الإستغراب والإستفزاز.

هذا، وتشهد المنطقة الحدودية، القريبة من الكركرات توترا بعد محاولة البوليساريو إستغلال تقارب قياداتها مع موريتانيا لإستفزاز المغرب، عقب النجاحات المتتالية للدبلوماسية الخارجية للمغرب التي يقودها بحكمة كبيرة الملك محمد السادس، تزامنا وقرب إعلان الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن مبعوث جديد مكلف بملف الصحراء المغربية.