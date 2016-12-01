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خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 03:43 خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش | ثقافة و فنون
خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش
زياراته للمغرب المتكررة أصبحت عادية، وبما أنه متزوج من المغربية فمن العادي أن يزور المغرب مرات عديدة في السنة، حيث سينزل النجم المصري ضيفا على مدينة طنجة لأول مرة.

شوف تيفي

 

زياراته للمغرب المتكررة أصبحت عادية، وبما أنه متزوج من المغربية فمن العادي أن يزور المغرب مرات عديدة في السنة، حيث سينزل النجم المصري ضيفا على مدينة طنجة لأول مرة.

فبعد مشاركاته في مهرجان "موازين" و"تيميتار" وغيرها من الحفلات، سيحيي الفنان المصري حسني حفلا بقصر الأنوار شهر فبراير المقبل، حيث كشف مصدر مطلع أن الحفل سيكون لفائدة قصر الأنوار بمدينة البوغاز، في إطار مهرجان الموضة الذي ينظم بالقصر المذكور.

جدير بالذكر أن آخر زيارة لتامر حسني للمغرب وقع فيها ألبومه الجديد "عمري ابتدا"، حيث يحظى النجم المصري بمكانة كبيرة لدى الجمهور المغربي العاشق للفن المصري.

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تامر حسني زيارة طنجة فبراير جمهور حفل

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