دارو قنصلية سرية ولكن مصدقاتش.. الشرطة الإيطالية تطيح بمغربيين وها علاش ﻿

جربوا أنهم يديروا قنصلية ولكن مصدقاتش، حيث زفت عليهم الشرطة الإيطالية بعد افتضاح أمرهم، حيث كشفت وسائل إعلام إيطالية أن العناصر الأمنية أطاحت بشخصين مغربيين، وذلك بالقرب من أحد القنصليات الدولية

شوف تيفي:

جربوا أنهم يديروا قنصلية ولكن مصدقاتش، حيث زفت عليهم الشرطة الإيطالية بعد افتضاح أمرهم، حيث كشفت وسائل إعلام إيطالية أن العناصر الأمنية أطاحت بشخصين مغربيين، وذلك بالقرب من أحد القنصليات الدولية بإيطاليا.

وكشف المصدر ذاته أن هؤلاء الموقوفين، كانوا يعرضون على زبناءهم باسبورات مغربية وأوربية مزورة، فضلا عن أوراق الإقامة وذلك بأثمنة مالية متنوعة، حسب الورقة التي يحتاجها المهاجر، والتي يبدأ ثمنها من 250 إلى 3500 أورو.