مثير..القاضي يصفع المتورطين في انهيار عمارة سباتة وهذا ما قرره ﻿

يبدو أن ملف انهيار عمارة سباتة سيعرف فصولا جديدة، حيث قرر القاضي المكلف بالنظر في هذه القضية المثيرة أن يستدعي رئيس مقاطعة سباتة ورئيس القسم التقني والوكيل القضائي للمملكة، وذلك في إطار الاستماع

شوف تيفي

يبدو أن ملف انهيار عمارة سباتة سيعرف فصولا جديدة، حيث قرر القاضي المكلف بالنظر في هذه القضية المثيرة أن يستدعي رئيس مقاطعة سباتة ورئيس القسم التقني والوكيل القضائي للمملكة، وذلك في إطار الاستماع إليهم في هذه النازلة التي أثارت جدلا واسعا، وأعادت السيناريو المفجع لعمارة بوركون.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن القاضي كان حازما خلال الجلسة التي عرفتها المحكمة، والذي رفض منح السراح المؤقت للمتهمين الموقوفين على خلفية هذا الانهيار الذي أودى بأرواح بريئة.

ويتابع في هذا الملف ثمانية متهمين، ومن المنتظر أن يتم توسيع التحقيق وقد يشمل متهمين آخرين، والجلسات المقبلة سوف تظهر مفاجآت جديدة في انهيار هذه العمارة بشارع ادريس الحارثي باسباتة.