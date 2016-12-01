 احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة ﻿
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احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 03:06 احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة | مجتمع
احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة
احتج عدد من سكان دواوير تمطديت وتكنيت وتمزكورت بجماعة لالة اعزيزة التابعة لإقليم شيشاوة أمام عمالة الإقليم مطالبين بإصلاح طريق رابطة بين دوار تمطديت مرورا بالدواوير المذكورة وصولا لسوق ثلاثاء

شوف تيفي

احتج عدد من سكان دواوير تمطديت وتكنيت وتمزكورت بجماعة لالة اعزيزة التابعة لإقليم شيشاوة أمام عمالة الإقليم مطالبين بإصلاح طريق رابطة بين دوار تمطديت مرورا بالدواوير المذكورة وصولا لسوق ثلاثاء إدما جماعة لالة اعزيزة، والمقدرة بمسافة ست كيلومترات.

السكان الذين وقعوا عريضة احتجاجية، قالوا أنهم متذمرون من الوضع الحالي ، وأنهم لازالوا ينقلون النساء الحوامل على خشب الموتى إلى غاية سوق ثلاثاء إدما لكيلومترات مما يتسبب غالبا إما في موت الأمهات او الأجنة قبل ولادتها ويعرض الحوامل للخطر .

من جهة أخرى طالبوا الجهات الوصية بإحداث مدرسة للتخفيف من حدة الهدر المدرسي.

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شيشاوة احتجاجات الساكنة جماعات حوامل معاناة

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