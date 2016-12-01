المغرب يحصد 12 ميدالية ذهبية دولية للابتكار خلال 2016 آخرها في الصين ﻿

أحرز اتحاد المخترعين المغاربة وسام ''فخر الأمة'' في مدينة تايبيه (تايوان) الصينية، في الدورة الثانية عشرة للجائزة الدولية للمخترع، والميدالية الذهبية في الدورة السابعة للمسابقة الدولية للاختراع

شوف تيفي

أحرز اتحاد المخترعين المغاربة وسام "فخر الأمة" في مدينة تايبيه (تايوان) الصينية، في الدورة الثانية عشرة للجائزة الدولية للمخترع، والميدالية الذهبية في الدورة السابعة للمسابقة الدولية للاختراع والابتكار، ليصبح بذلك المغرب، أول بلد عربي وإفريقي يفوز بهذه الجوائز المرموقة، بحسب بيان توصلت شوف تيفي به .

ووفقا لذات البيان فإن اتحاد المخترعين المغاربة، قد فاز ب 26 جائزة خلال السنة الجارية فقط، بما في ذلك 12 ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان وميدالية برونزية بمشاركته في معارض ومسابقات الاختراع على المستوى الدولي.

حيث حصل على الميداليات في معرض تركيا الدولي للاختراعات، وأرشيميدس في روسيا، وإنفيكس في ماليزيا، وآي كان في كندا، ويورو إنفنت في رومانيا، وكل من الجائزة الدولية للمخترع والمسابقة الدولية للاختراع والابتكار في تايوان

هذه الجائزة الدولية للمخترع التي تأسست سنة 2005 من قبل الجمعية الصينية للاختراع والابتكار، وجمعية تايوان الدولية للفائزين بجوائز الاختراع.



