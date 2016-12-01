بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه ﻿

إذا كان المغاربة يحظون بسمعة طيبة بالبلدان الأوربية، فإن آخرون يمرغون هذه السمعة في الوحل، ما يجعل الكل في سلة واحدة، تماشيا مع المثل المغربي القائل ''حوتة وحدة تخنز الشواري''.

شوف تيفي



إذا كان المغاربة يحظون بسمعة طيبة بالبلدان الأوربية، فإن آخرون يمرغون هذه السمعة في الوحل، ما يجعل الكل في سلة واحدة، تماشيا مع المثل المغربي القائل "حوتة وحدة تخنز الشواري".

مناسبة هذا القول هو ما جرى أمس، حين أقدم مواطن مغربي كان يستقل باخرة متجهة نحو الجزيرة الخضراء باسبانيا، على اقتراف فعل لا يمكن تصنيفه إلا في خانة "الشوهة"، حيث أفرط في شرب الخمر، وأخذ في العربدة وسط المسافرين، لكن يقول مصدر شهد الواقعة، عندما رست الباخرة بميناء الجزيرة الخضراء أراد أن يستقل الحافلة مع باقي الركاب، غير أن المصالح الأمنية الاسبانية منعته من ولوجها، بسبب حالته وتهاديه من فرط "السكر".

وحسب المصدر ذاته فإن رجال الأمن بالجزيرة الخضراء "صرفقو" المغربي المعربد، وهو ابن مدينة الفقيه بنصالح، بعدما حاول أن يستقل الحافلة "صحة"، لكن رجال الأمن بزي مدني أخذوه بعيدا، متجهين به وفق ذات المصدر إلى مخفر الشرطة، للاحتفاظ به إلى غاية استعادته لحالته الطبيعية.



