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عصام كمال و مراد البوريقي يبدعان في حضرة الأميرة للا حسناء في حفل خيري بالرباط

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 01:03 عصام كمال و مراد البوريقي يبدعان في حضرة الأميرة للا حسناء في حفل خيري بالرباط | بوليتيك
عصام كمال و مراد البوريقي يبدعان في حضرة الأميرة للا حسناء في حفل خيري بالرباط
ترأست الأميرة للا حسناء، اليوم الخميس بالرباط، حفل عشاء خيري نظمته سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط والمؤسسة الدبلوماسية، سيخصص ريعه لأغراض إنسانية و اجتماعية تهم المهاجرين الأفارقة

شوف تيفي:و م ع

 ترأست الأميرة للا حسناء، اليوم الخميس بالرباط، حفل عشاء خيري نظمته سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط والمؤسسة الدبلوماسية، سيخصص ريعه لأغراض إنسانية و اجتماعية تهم المهاجرين الأفارقة بالمغرب.

وقال رئيس المؤسسة الدبلوماسية عبد العاطي الحابك، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الحفل الذي يكتسي طابعا خيريا إنسانيا سيخصص ريعه لأغراض إنسانية اجتماعية تهم المهاجرين الأفارقة فوق التراب المغربي في أفق مأسسة استضافتهم وصون كرامتهم، وذلك انسجاما مع التقاليد المغربية الأصيلة الخالدة وانخراطا في الأفق الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الحابك أن "الموقف النبيل الذي اتخذه الملك تجاه أشقائنا وأصدقائنا الأفارقة بترسيم استقبالهم وتسوية إقامتهم في المغرب، ليعطي المثال أن المملكة ماضية في اختيارها الاستراتيجي صوب القارة الإفريقية ، وذلك بدون حسابات ظرفية ونوايا تكتيكية كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة في خطاب المسيرة الخضراء في شهر نونبر الماضي الذي ألقاه من العاصمة السينغالية دكار" .

وأعرب رئيسة المؤسسة الدبلوماسية عن الامتنان والشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء على ترؤسها هذه الاحتفالية التي تكتسي طابعا خيريا إنسانيا.

وتخلل حفل العشاء الخيري فقرات فنية تضمنت معزوفات على البيانو من أداء العازف العالمي زايد ديراني (من أصول أردنية) و مقطوعات غنائية من أداء المطرب المغربي مراد البوريقي وجلال شقارة ومجموعته الفلكلورية الإسبانية وعصام كمال (مجموعة مازاغان) والمجموعة الإفريقية (أفريكا يونايتد) بالاضافة
الى تقديم لوحات فولكلورية من القارة السمراء.

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