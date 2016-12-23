 بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش | ثقافة و فنون

خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش

دارو قنصلية سرية ولكن مصدقاتش.. الشرطة الإيطالية تطيح بمغربيين وها علاش | مجتمع

دارو قنصلية سرية ولكن مصدقاتش.. الشرطة الإيطالية تطيح بمغربيين وها علاش

مثير..القاضي يصفع المتورطين في انهيار عمارة سباتة وهذا ما قرره | مجتمع

مثير..القاضي يصفع المتورطين في انهيار عمارة سباتة وهذا ما قرره

احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة | مجتمع

احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة

المغرب يحصد 12 ميدالية ذهبية دولية للابتكار خلال 2016 آخرها في الصين | مجتمع

المغرب يحصد 12 ميدالية ذهبية دولية للابتكار خلال 2016 آخرها في الصين

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول مول الطاكسي مغتصب الفتيات | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول ''مول الطاكسي'' مغتصب الفتيات

عصام كمال و مراد البوريقي يبدعان في حضرة الأميرة للا حسناء في حفل خيري بالرباط | بوليتيك

عصام كمال و مراد البوريقي يبدعان في حضرة الأميرة للا حسناء في حفل خيري بالرباط

بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو | حوادث و حقوق

بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 00:40 بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو | حوادث و حقوق
بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو
أقدمت عصابة مجهولة على سرقة 150 كيلوغرام من لحم الديك الرومي، من صاحب مجزرة بشارع تيفلت بسيدي يحيى الغرب، في مشهد هوليودي خطير.

شوف تيفي

أقدمت عصابة مجهولة على سرقة 150 كيلوغرام من لحم الديك الرومي، من صاحب مجزرة بشارع تيفلت بسيدي يحيى الغرب، في مشهد هوليودي خطير.

وحسب مصدر مطلع، فإن الضحية اضطر بعد هذا الهجوم الغير المتوقع إلى إبلاغ الشرطة بالنازلة، حيث حضرت إلى عين المكان رفقة الشرطة العلمية، من أجل الوقوف على هذا الحادث الخطير، الذي كاد أن يكون أكبر من حدث سرقة.

وأضاف المصدر ذاته أن تحقيقا موسعا قد فتحته المصالح الأمنية، من أجل إيقاف المشتبه فيهم، الذين نفذوا عمليتهم وفروا إلى وجهة مجهولة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ضحية شرطة عصابة سرقة ديك رومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوهة المغاربة في أرض الصبليون.. سكر حتا عيا وعربد وها أشنو وقع ليه

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول مول الطاكسي مغتصب الفتيات | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف حقائق جديدة حول ''مول الطاكسي'' مغتصب الفتيات

باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم | حوادث و حقوق

باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم

هادي والتوبة.. مجمر كان غادي يدير كارثة وها كيفاش | حوادث و حقوق

هادي والتوبة.. مجمر كان غادي يدير كارثة وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد المرأة المغربية البسيطة التي أدهشت قناة أمريكية بإتقان اللغة الإنجليزية بطريقة عجيبة ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد المرأة المغربية البسيطة التي أدهشت قناة أمريكية بإتقان اللغة الإنجليزية بطريقة عجيبة !

100 مستخدم في شركة للأطعمة بمطار محمد الخامس يحتجون بعد إغلاق الشركة بسبب الديون..بغينا حقوقنا بعد7 سنين ديال الخدمة | خارج البلاطو

100 مستخدم في شركة للأطعمة بمطار محمد الخامس يحتجون بعد إغلاق الشركة بسبب الديون..بغينا حقوقنا بعد7 سنين ديال الخدمة

نسولو الناس:إيلا تفرضات عليك الرشوة باش تقضي شي غرض واش تعطيها؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:إيلا تفرضات عليك الرشوة باش تقضي شي غرض واش تعطيها؟

الحصاد اليومي: بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: بن كيران يعترف برفضه إعلان تشكيل الحكومة رغم توفره على الأغلبية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

خاص لعشاق تامر حسني، هذا الأخير جاي للمغرب وها علاش

دارو قنصلية سرية ولكن مصدقاتش.. الشرطة الإيطالية تطيح بمغربيين وها علاش | مجتمع

دارو قنصلية سرية ولكن مصدقاتش.. الشرطة الإيطالية تطيح بمغربيين وها علاش

مثير..القاضي يصفع المتورطين في انهيار عمارة سباتة وهذا ما قرره | مجتمع

مثير..القاضي يصفع المتورطين في انهيار عمارة سباتة وهذا ما قرره

احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة | مجتمع

احتجاجات ساكنة من أجل حوامل يوضعن على نعش الموتى..وتعبيد طريق بنواحي شيشاوة

﻿ ﻿
أمس 23:44 GMT

عاجل و خطير.. مختلة عقليا عارية تهاجم مستحمات بحمام شعبي للنساء بالبيضاء ..تفاصيل مثيرة وصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.