بالصور.. عصابة خطيرة هجموا على مجزرة بسيدي يحيي وها أشنو شفرو ﻿

أقدمت عصابة مجهولة على سرقة 150 كيلوغرام من لحم الديك الرومي، من صاحب مجزرة بشارع تيفلت بسيدي يحيى الغرب، في مشهد هوليودي خطير.

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أقدمت عصابة مجهولة على سرقة 150 كيلوغرام من لحم الديك الرومي، من صاحب مجزرة بشارع تيفلت بسيدي يحيى الغرب، في مشهد هوليودي خطير.



وحسب مصدر مطلع، فإن الضحية اضطر بعد هذا الهجوم الغير المتوقع إلى إبلاغ الشرطة بالنازلة، حيث حضرت إلى عين المكان رفقة الشرطة العلمية، من أجل الوقوف على هذا الحادث الخطير، الذي كاد أن يكون أكبر من حدث سرقة.



وأضاف المصدر ذاته أن تحقيقا موسعا قد فتحته المصالح الأمنية، من أجل إيقاف المشتبه فيهم، الذين نفذوا عمليتهم وفروا إلى وجهة مجهولة.