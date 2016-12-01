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باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 00:14 باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم | حوادث و حقوق
باعو وشراو حتا عياو.. ولكن فالأخير طاحوا في يد الأمن وها بشحال حكموا عليهم
بعد ما باعو وشراو حتا عياو، بل ودارو إنتاج ذاتي ديالهوم، وبعد أن اعتقلتهم عناصر الأمن بالدار البيضاء، أدانت المحكمة الزجرية

شوف تيفي

بعد ما باعو وشراو حتا عياو، بل ودارو إنتاج ذاتي ديالهوم، وبعد أن اعتقلتهم عناصر الأمن بالدار البيضاء، أدانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مؤخرا شخصين ينتجون ويبيعون الماحيا، وذلك بستة أشهر للأول نافذة وأربعة أشهر للشخص الثاني فين توحدت الغرامة بينهما والتي خصصت في 500 درهم لكل منهما.

غير أن الحكم لم يقف عند هذا الحد، حيث كشف مصدر مطلع أن القاضي أدان الاثنين بدفع 40 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني كتعويض، بعد متابعتهم بتزييف علامة تجارية وإنتاج وترويج ماء الحياة بدون رخصة وحيازة بضاعة بدون سند صحيح.

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ماء الحياة محكمة قضية الدار البيضاء

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