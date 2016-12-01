هادي والتوبة.. مجمر كان غادي يدير كارثة وها كيفاش ﻿

شوف تيفي
كاد مجمر مغربي أن يتسبب في كارثة بإيطاليا، حيث تعرضت أسرة مغربية للاختناق بسبب استنفاد المجمر للفاخر بأكمله، وامتصاص الهواء في غفلة من الأسرة التي كادت تموت اختناقا لولا الألطاف الإلهية.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الأسرة المذكورة تم نقلها إلى أحد المستشفيات بإيطاليا، بينهم مولود جديد كاد يموت اختناقا، لولا فطن أحد الأشخاص بالمصيبة التي كانت ستودي بالأسرة، وساهم أيضا الحضور الفوري للإسعاف التي أنقدت الأسرة من موت محقق، ولسان حالها يقول هادي والتوبة.
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