تأجيل قضية ''كوكايين الداخلة'' الشهيرة مرة أخرى، وها إمتا غادي تبدا الجلسات ﻿

بعد إحباط أكبر عملية وأخطرها على الإطلاق من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسواحل الداخلة، وعرض المتهمين الـ 14 على قاضي التحقيق

شوف تيفي

بعد إحباط أكبر عملية وأخطرها على الإطلاق من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسواحل الداخلة، وعرض المتهمين الـ 14 على قاضي التحقيق، علمت "شوف تيفي" أن المحكمة الابتدائية بطنجة قد أجلت مرة أخرى محاكمة هؤلاء مساء اليوم الخميس، وذلك إلى غاية الخميس 26 يناير في السنة المقبلة.

وأرجأت المحكمة حسب المصدر للمرة الثالثة على التوالي تأجيل هذا الملف الخطير بعد ملتمس تقدم به دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على أوراق القضية.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بمدينة الداخلة قد أحالت ملف هذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، لأن المتهمين تم اعتقالهم بمدينة البوغاز، من طرف عناصر البسيج وذلك للاشتباه في علاقتهما بالمافيا الدولية التي تم تفكيكها بالداخلة شهر نونبر الماضي.