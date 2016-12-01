ها إمتا غادي نطقو بالحكم في حق طبيب التجميل مول الأخطاء الطبية ﻿

من المنتظر أن ينتهي مسلسل محاكمة الطبيب لحسن بوكيند، الاختصاصي في الجراحة التجميلية والتقويم، والذي يتابع بارتكاب خطأ طبي أدى إلى الوفاة بداية شهر يناير المقبل وبالضبط اليوم الرابع منه، حيث سيتم

شوف تيفي

من المنتظر أن ينتهي مسلسل محاكمة الطبيب لحسن بوكيند، الاختصاصي في الجراحة التجميلية والتقويم، والذي يتابع بارتكاب خطأ طبي أدى إلى الوفاة بداية شهر يناير المقبل وبالضبط اليوم الرابع منه، حيث سيتم النطق في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا.

وعلمت "شوف تيفي" أن الجلسة الأخيرة بمحكمة عين السبع مساء أمس الأربعاء، عرفت جدالا واسعا، حيث طالب ممثل النيابة العامة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق المتابعين في هذا الملف الشائك، والذي يعاني منه مجموعة من ضحايا بعض الأطباء، الذين عبثوا بأجساد الراغبين في الخضوع لعمليات تجميلية تحولت إلى تشويهية فيما بعد.